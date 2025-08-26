26/08/2025 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶27點子，報7.1188
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1188，較上個交易日跌27點子，和市場預測偏強逾480點，上個交易日報7.1161。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1188
|+27.00
|1歐元/人民幣
|8.2980
|-466.00
|100日圓/人民幣
|4.8344
|-136.00
|1港元/人民幣
|0.9116
|+9.80
|1英鎊/人民幣
|9.6081
|-257.00
|1澳元/人民幣
|4.6266
|+23.00
|1紐元/人民幣
|4.1781
|-50.00
|1新加坡/人民幣
|5.5519
|-126.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8590
|-264.00
|1加元/人民幣
|5.1526
|-55.00
|1人民幣/林吉特
|0.5896
|-6.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2870
|+290.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4694
|+246.00
|1人民幣/韓元
|194.5000
|+89.00