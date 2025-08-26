26/08/2025 09:21

【關稅戰】美媒：李成鋼本周將前往美國，開啟新一輪貿易談判

《經濟通通訊社26日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道稱，隨著中美尋求在關稅休戰期間建立定期對話，中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼本周將前往華盛頓進行新一輪磋商。



報道稱，李成鋼本周晚些時候將與美國貿易代表格里爾及財政部高級官員會晤；他還將與美國商界代表會談。



*特朗普威脅中國須供磁鐵否則課重稅*



中美雙方將休戰協議延長至11月初，內容包括相互暫停部分加徵關稅措施，並放寬對部分關鍵商品的出口限制，特別是中國的稀土磁體，也有美國的一些技術產品。



美國總統特朗普周一（25日）在白宮會見韓國總統李在明時對記者表示，中國必須向美國提供磁鐵，否則將向其徵收200%的關稅或類似措施。他並稱自己正在考慮今年或稍後時間前往中國，以繼續推進貿易談判。(ry)