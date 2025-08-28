26/08/2025 14:14

【ＡＩ】宇樹科技人形機器人足專利獲授權

《經濟通通訊社26日專訊》天眼查App顯示，杭州宇樹科技股份有限公司8月26日申請的「一種人形機器人足和一種人形機器人」專利獲授權。



摘要顯示，本實用新型涉及人形機器人技術領域，提供的一種人形機器人足，包括足部外殼和彈性足底件，足部外殼和彈性足底件固定連接，彈性足底件內設有若干可形變的氣腔，氣腔連接有穿過足部外殼並與外部連通的氣管件。本實用新型提供的一種人形機器人足，將傳感器等脆弱部件設置在遠離頻繁與地面撞擊的位置，僅在彈性足底件內設置形變氣腔，不易受到碰撞而損壞；通過氣管件與氣腔的空間變化傳遞擠壓信息，響應快，不受電機本身特性的影響；彈性足底件與氣腔一體化設計，更換維修方便快捷。(jq)