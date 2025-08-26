26/08/2025 11:15

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3170 -3.90 1周 1.4670 -1.70 2周 1.5150 -4.00 1個月 1.5300 +0.00 3個月 1.5500 +0.00 6個月 1.6100 +0.00 9個月 1.6420 +0.00 1年 1.6520 +0.00

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行公布，今日進行4058億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有5803億元逆回購到期，即今日淨回籠1745億元。計及今日到期的3000億元中期借貸便利(MLF)，全口徑計，今日淨回籠4745億元。人行昨日已以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了6000億元MLF操作，期限為1年期，即人行本月增量3000億元續做MLF。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周、2周向下，其餘不變，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)