26/08/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣即期開市貶13點子，香港優化離岸人幣債券回購

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1188，較上個交易日跌27點子，和市場預測偏強逾480點，表明監管仍希望通過人民幣中間價偏強，引導即期匯率擺脫貶壓。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開13點子，報7.1530，上個交易日即期匯率收盤報7.1517。



由於市場對美聯儲9月是否降息仍存一定分歧，隔夜美元震盪反彈，收復多數上周五(22日)跌幅，部分施壓人民幣中間價表現，但整體穩中偏升走勢料延續。市場人士表示，國內資本市場持續向好，部分助力資金回流，進而提升人民幣即期的反彈動力，不過監管仍會控制節奏，避免預期快速反轉。



*離岸人幣債券回購優化安排啟動，首日交易涉逾等值30億人幣*



離岸人民幣債券回購業務的優化安排昨日正式啟動。香港金管局表示，市場對優化措施反應積極正面。首個交易日交易有序，錄得來自至少25家金融機構(包括所有做市商、銀行、證券公司、資產管理公司和對沖基金等)的超過60筆交易，涉及金額超過等值30億元人民幣。結算幣種包括人民幣、港元、美元和歐元。



2025年7月，香港金管局宣布有關離岸人民幣債券回購業務的優化安排，以支持抵押品債券再使用和外幣結算。金管局表示，將繼續與內地相關部門和業界推廣離岸人民幣回購業務，並創造更多政策空間，營造有利的市場環境，支持香港離岸人民幣市場的發展。(jq)