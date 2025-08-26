26/08/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌104點子，報7.1621

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1621，較上個交易日4時30分收盤價跌104點子，全日在7.1525至7.1631之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌49點子，報7.1627。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1188，較上個交易日跌27點子，和市場預測偏強逾480點，表明監管仍希望通過人民幣中間價偏強，引導即期匯率擺脫貶壓。



特朗普最新宣布解除美聯儲理事庫克(Lisa Cook)的職務。市場人士普遍認為，特朗普此舉將明顯削弱美聯儲獨立性，中期美元調整壓力上升。境內美元兌人民幣長端掉期盤中升至-1618點，創2023年4月初以來新高，後續若市場重估美聯儲降息節奏，長端掉期或進一步擴大升勢。而中美推進貿易談判的消息對市場影響有限。(jq)