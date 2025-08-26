25,524.92
-304.99
(-1.18%)
25,626
+52
(+0.20%)
高水101
9,148.66
-99.34
(-1.07%)
5,782.24
-42.85
(-0.74%)
3,178.71億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
112,295.1500
+2,183.1700
(1.983%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.0675
歐元最佳客戶買入價
9.0899
英鎊最佳客戶買入價
10.5245
日圓最佳客戶買入價
5.2959
恒生指數
25,524.92
-304.99
(-1.18%)
期指(夜)
高水101
25,626
+52
(+0.20%)
國企指數
9,148.66
-99.34
(-1.07%)
科技指數
5,782.24
-42.85
(-0.74%)
大市成交
3,178.71億
股票
3,005.73億
(94.558%)
窩輪
82.26億
(2.588%)
牛熊證
90.72億
(2.854%)
即時更新：26/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,926.19億
主板賣空
537.54億
(18.370%)
更新：26/08/2025 16:59
上証指數
成交：11,141.88億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
滬深300
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
深証成指
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
MSCI中國A50
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
112,295.1500
+2,183.1700
(1.983%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0939
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0675
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0899
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5245
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2959
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股02013 微盟集團00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ02318 中國平安



US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.28%
3個月國債孳息率
4.29%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：25/08/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.74%
1個月
2.81%
3個月
2.91%
更新：26/08/2025 11:15
