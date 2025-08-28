26/08/2025 17:54

【ＡＩ】國務院：支持AI芯片攻堅創新，加大金融財政支持力度

《經濟通通訊社26日專訊》國務院印發《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》（下稱《意見》），要求強化基礎支撐能力，包括支持人工智能芯片攻堅創新；發展「模型即服務」、「智能體即服務」等，打造人工智能應用服務鏈；加大人工智能領域金融和財政支持力度，發展壯大長期資本、耐心資本、戰略資本等。



《意見》從八方面要求強化基礎支撐能力，包括提升模型基礎能力、加強數據供給創新、加強化智能算力統籌、優化應用發展環境、促進開源生態繁榮、加強人才隊伍建設、強化政策法規保障、提升安全能力水平。



其中提出，加強人工智能基礎理論研究，加快研究更加高效的模型訓練和推理方法；探索模型應用新形態，提升復雜任務處理能力，優化交互體驗。以應用為導向，持續加強人工智能高質量數據集建設。



*優化國家智算資源布局，加大數、算、電、網等資源協同*



支持人工智能芯片攻堅創新與使能軟件生態培育，加快超大規模智算集群技術突破和工程落地。優化國家智算資源布局，完善全國一體化算力網，充分發揮「東數西算」國家樞紐作用，加大數、算、電、網等資源協同。鼓勵發展標準化、可擴展的算力雲服務，推動智能算力供給普惠易用、經濟高效、綠色安全。



支持人工智能開源社區建設，促進模型、工具、數據集等匯聚開放；加快構建面向全球開放的開源技術體系和社區生態，發展具有國際影響力的開源項目和開發工具等。同時，推進人工智能全學段教育和全社會通識教育，完善學科專業布局，加大高層次人才培養力度，超常規構建領軍人才培養新模式。



此外，健全國有資本投資人工智能領域考核評價和風險監管等制度。加大人工智能領域金融和財政支持力度，完善風險分擔和投資退出機制，充分發揮財政資金、政府採購等政策作用。(sl)