26/08/2025 09:21

【關稅戰】特朗普政府將對印度徵收50%關稅

《經濟通通訊社26日專訊》特朗普政府周一（25日）發布通知草稿，表示將對印度徵收50%關稅。



美國國土安全部發布的通知稱，提高後的關稅將針對「美國東部夏令時2025年8月27日00:01或之後，進入消費市場或從倉庫提取用於消費的印度產品」。



美國總統特朗普本月早些時候宣布，因為印度購買俄羅斯石油，將把從印度進口商品的關稅從25%，提高一倍至50%。印度政府譴責所謂的二級關稅不公平，同時希望俄烏和平談判取得突破，從而避免被加徵關稅。



最近幾天，俄羅斯總統普京與印度總理莫迪通話。印度已表示，儘管美國徵收關稅，但仍計劃繼續購買俄羅斯石油。(rc)