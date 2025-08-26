26/08/2025 09:42

【關稅戰】李在明訪美無功而返，特朗普維持對韓國關稅在15%

《經濟通通訊社26日專訊》儘管韓國總統李在明在訪美期間大力游說，並開出巨額波音飛機訂單，但美國總統特朗普拒絕改變韓國關稅協議的條款，對韓國商品徵收15%關稅的協議將保持不變，



特朗普和李在明周一（25日）對北韓問題、集體安全和造船業上的密切合作表示樂觀，但特朗普表示，將對韓國商品徵收15%關稅，而韓國將履行他們此前同意達成的協議。



周一早些時候，特朗普在社交平台上表示，政治動盪可能導致無法與首爾方面打交道，導致此次會談一度面臨破裂的風險。他稱：「韓國發生了甚麼？好像正在進行清洗或革命。我們不能在這種情況與其做生意。」



不過，會談期間氣氛並不緊張，特朗普稱讚李在明是「非常優秀的韓國代表」。



*大韓航空計劃訂購100多架波音飛機*



在李在明和特朗普會晤後，大韓航空表示，計劃訂購100多架波音飛機，並與GE航空航天簽署了價值137億美元的採購協議。



大韓航空在聲明中表示，在華盛頓特區舉行的企業圓桌會議上簽署的這項協議，是大韓航空至今為止規模最大的採購協議。在今年早些時候訂單的基礎上，大韓航空將購買50架波音737 Max 10客機、25架787夢幻飛機、20架777-9寬體客機以及另外8架777X貨機。這些飛機價值362億 美元。(rc)