26/08/2025 09:22

【特朗普新政】特朗普史無前例炒聯儲局理事，市場避險美元走弱

《經濟通通訊社26日專訊》特朗普總統史無前例罷免聯儲局理事，削弱聯儲局獨立性，影響市場避險情緒，強化美國降息預期，美元對所有主要貨幣走弱。



彭博美元指數下跌0.3%。美國國債孳息率曲線出現陡峭化，兩年期孳息率下降，反映出市場對聯儲局下月可能減息的預期，而30年期孳息率則因擔心寬鬆貨幣政策可能引發通脹而上升。



在早盤亞洲交易中，日元對美元領漲，上漲0.5%，至147.07日圓。現貨黃金上漲0.4%，至每盎司3379.38美元。同時，兩年期國債孳息率下跌至3.69厘，而30年期國債孳息率則上升至4.93厘。



分析指，特朗普表示解除聯儲局理事庫克職務的消息對美元不利，因為此進一步挑戰聯儲局的獨立性，而這正是美元避險地位的基礎，可能導致更多美元拋售。(rc)