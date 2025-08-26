25,557.81
-272.10
(-1.05%)
25,571
-293
(-1.13%)
高水13
9,157.37
-90.63
(-0.98%)
5,778.54
-46.55
(-0.80%)
2,221.00億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
109,831.5200
-280.4600
(-0.255%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0685
歐元最佳客戶買入價
9.0906
英鎊最佳客戶買入價
10.5244
日圓最佳客戶買入價
5.2960
推廣樂本健獨家【降醇速】環保裝$199只限25-26/8
即時更新：26/08/2025 15:20
可賣空股票總成交
1,149.23億
主板賣空
169.74億
(14.770%)
半日數據，更新：26/08/2025 12:40
比特幣
資料由Binance提供
109,831.5200
-280.4600
(-0.255%)
