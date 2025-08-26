26/08/2025 11:11

【外圍經濟】澳央行會議紀要顯示未來寬鬆步伐將取決於數據

《經濟通通訊社26日專訊》澳洲儲備銀行本月11至12日會議的紀要顯示，央行貨幣政策委員會預計，未來一年將進一步降低利率以實現政策目標，而降息速度取決於經濟數據。



周二發布的會議紀要顯示：「委員認為，根據他們在開會時所掌握的情況，要保持充分就業，同時使通脹率持續回到目標區間的中點，似乎可能需要在未來一年，進一步降低現金利率。」此外，「他們還認為，現金利率的下降速度，應該在每次會議上依據公布的經濟數據來決定。」



兩周前，央行將基準利率下調至3.6厘。經濟學家預計，到2026年3月，央行將再降息兩次，將現金利率降至3.1厘，之後將暫停一段時間。(rc)