26/08/2025 14:31

【外圍經濟】德國經濟危機加劇，汽車業過去一年裁員超5萬人

《經濟通通訊社26日專訊》根據顧問公司安永的分析報告，德國工業在經濟危機中失去愈來愈多工作。僅在汽車業，一年之內就裁減5.15萬個工作崗位，佔該行業職位總數的7%，超過所有其他工業。



截至6月30日，德國工業就業總人數為542萬人，較12個月前減少2.1%，這意味著一年內大約有11.4萬個工作被削減。



同時，工業營業額在第二季下降2.1%，是連續第八個季度下降。安永表示，除電氣行業外，所有行業都出現了下滑。在汽車產業，由於銷售低迷、來自中國的競爭以及向電動車的過渡，營業額下降了1.6%。



裁員的不僅是汽車業。據永稱，過去一年德國機械工程業裁員1.7萬人，金屬生產業裁員1.2萬人。相比之下，化學和製藥業幾乎沒有失業。(rc)