26/08/2025 15:48

【外圍經濟】法國股市暴跌2%，總理貝魯因削減開支面臨垮台危機

《經濟通通訊社26日專訊》歐洲股市周二開盤大幅走低，法國股市領跌，CAC 40指數早盤暴跌逾2%。投資者正在關注政府下個月可能面臨的信任投票。



法國總理貝魯7月份公布2026年預算計劃，原計劃於10月14日在國民議會進行審議。不過，該預算計劃公布後，遭到法國反對黨派批評，由於執政黨聯盟在國民議會的席次不佔優，因此該預算計劃很難獲得超過半數議員的投票支持。



貝魯周一(25日)在記者會上表示，法國總統馬克龍已同意9月8日召集國民議會議員舉行特別會議。屆時，貝魯將先就政府的整體政策進行說明，隨後國民議會對政府進行信任投票，政府獲得超過一半的信任投票後，才能繼續執政。



貝魯重申，法國政府2026年預算計劃的重要目標是削減財政支出438億歐元，以防範公共債務風險進一步加劇。當天的記者會結束後不久，來自法國左派和極右派的主要反對黨派領袖都表示屆時不會給予政府信任票。



此外，由於全球投資者關注美國總統特朗普試圖干預聯儲局運作的最新舉動，歐洲股指期貨走低。(rc)