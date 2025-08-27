27/08/2025 17:35

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話，英偉達公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》美國三大股指昨日全線向上，投資者暫時將注意力從特朗普與聯儲局的政治角力，轉向即將公布的企業業績和經濟數據。道指收市升135.6點或0.3%，報45418.07點；標普500指數升26.62點或0.41%，報6465.94點；納指升94.98點或0.44%，報21544.27點。港股方面，恒生指數收市報25201，跌323點或1.3%，成交3714億元。



各國重要經濟活動方面，28日凌晨12:45am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。



在美國，今日公布業績的公司有：諾亞財富(US.NOAH)、英偉達(US.NVDA)、攜程網(US.TCOM)、老虎證券(US.TIGR)、元保(US.YB)、知乎(US.ZH)等。(wa)