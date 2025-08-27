27/08/2025 08:06

【特朗普新政】特朗普炒庫克陷司法戰，聯儲局稱遵守法庭判決

《經濟通通訊社27日專訊》特朗普政府對聯儲局獨立性的衝擊進一步升級，總統正式啟動程序罷免理事庫克，指控其涉嫌偽造按揭文件。庫克的法律團隊回應將採取法律行動，挑戰解僱令的合法性，此舉料將引發重大憲政爭議。



特朗普和聯儲局均表示，尊重法庭判決。美聯儲局聲明稱：「庫克通過她的私人律師表示，她將立即在法庭上對這一行為提出質疑，並尋求司法裁決，以確認她能夠繼續擔任美聯儲局理事。一如既往，美聯儲局將遵守任何法庭判決。」



目前聯儲局理事會共有七名成員，若庫克被罷免加上庫格勒早前辭職，理事會將僅剩五人。如米蘭成功填補空缺且庫克遭免職，特朗普任命的理事將以4比3取得控制權。(jf)