27/08/2025 11:35

【特朗普新政】英特爾警告，美國政府持股10%恐影響國際銷售

《經濟通通訊社27日專訊》英特爾(US.INTC)在提交給美國證券交易委員會的最新風險申報文件中警告，因美國政府以商務部名義收購公司約10%股份，可能為公司業務帶來重大風險。



公司指出，政府成為主要股東，將可能引發來自國際市場的額外監管與限制，甚至影響海外客戶的信心及銷售表現。英特爾2024年76%的營收來自美國以外地區，中國市場約佔29%。



公司表示，隨著美國政府成為大股東，英特爾將直接面對中美貿易不確定性，和關稅政策波動，短期及長期均可能造成負面影響。



此外，英特爾憂慮此舉可能削弱其在其他政府補助申請上的靈活性，且未來若美國政權更迭，相關協議條款可能面臨調整或撤銷。英特爾隔夜股價下跌1.3%，收報24.23美元。(jf)