27/08/2025 13:19

【關稅戰】特朗普對印度50%關稅生效，印智庫憂大規模失業殺到

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普對印度商品徵收的50%關稅，於華盛頓時間周三凌晨12:01分（本港時間周三午時）正式生效，稅率為亞洲最高水平，以懲罰印度購買俄羅斯石油。此舉顛覆了華盛頓數十年來與新德里建立更緊密關係的政策。



隨著新關稅生效，對印度商品的關稅稅率從以往的25%提高一倍，令印度與其最大出口市場美國的貿易額下滑，也令印度相對於中國和越南等競爭對手的出口競爭力受到威脅，並考驗總理莫迪將該國轉型為主要製造業中心的雄心。



*削弱印度在全球價值鏈參與度*



新德里智庫Global Trade Research Initiative的負責人Ajay Srivastava表示：「這是一次戰略衝擊，威脅到印度在美國勞動密集型市場的長期立足點，可能導致出口中心出現大規模失業，並可能削弱印度在全球價值鏈中的參與度。」



特朗普此前抨擊印度購買俄羅斯石油，稱這麼做實際上是為俄羅斯總統普京提供了戰爭資金。印度則為該國與俄羅斯的關係辯護，稱美國的做法「不公平、不公正、不合理」。(jf)