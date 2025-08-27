27/08/2025 19:40

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中芯理想海爾智家公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》韓國央行公布議息結果，及中芯理想海爾智家公布業績，料為周四（28日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，英國國防大臣希利與日本防衛大臣中谷元舉行雙邊會談，之後召開記者會。周四本港時間約9:00am，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。9:30am，日本央行審議委員中川順子發表演講，並召開新聞發布會。



*歐元區公布消費者信心指數，美國公布次季個人消費等數據*



數據方面，周四4:00pm（本港時間．下同），歐元區公布7月貨幣供應M3，年率升幅料由3.3%擴大至3.5%。5:00pm，歐元區公布8月消費者信心指數。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.8%降至2%；第二季個人消費料由0.5%升上1.6%；連續申請失業救濟金人數料由197.2萬降至196.6萬；首次申請失業救濟金人數料由23.5萬降至23萬。10:00pm，美國公布7月成屋待完成銷售，月率跌幅料由0.8%收窄至0.2%。11:00pm，美國公布8月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有:商湯-W(00020)、北京控股(00392)、中升控股(00881)、中國太平(00966)、中芯國際(00981)、華潤燃氣(01193)、華虹半導體(01347)、理想汽車-W(02015)、百濟神州(06160)、海爾智家(06690)等。(wa)