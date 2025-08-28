24,995.94
-205.82
(-0.82%)
25,002
-188
(-0.75%)
高水6
8,914.91
-105.35
(-1.17%)
5,643.84
-53.69
(-0.94%)
3,747.74億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,100.0000
+1,837.9900
(1.652%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0873
歐元最佳客戶買入價
9.0950
英鎊最佳客戶買入價
10.5422
日圓最佳客戶買入價
5.3033
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
即時更新：28/08/2025 15:53
可賣空股票總成交
1,892.29億
主板賣空
349.62億
(18.476%)
半日數據，更新：28/08/2025 12:40
資料由Binance提供
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,387.6700
-5.0800
-0.365%
TWD 美元/新台幣
30.5300
-0.0451
-0.148%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5145
-0.0128
-0.135%
更新：28/08/2025 15:51
