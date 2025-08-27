27/08/2025 11:38

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.12357 +38.607 一周 3.16429 +25.643 兩周 3.16643 +30.226 一個月 3.2331 +41.846 兩個月 3.23381 +31.988 三個月 3.2731 +35.917 六個月 3.23036 +24.345 一年 3.23393 +13.53

《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報3.2331厘，升41.846基點，是5月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.2731厘，升35.917基點，是5月7日後最高。隔夜息報3.12357厘，升38.607基點；一周拆息升25.643基點，報3.16429厘，兩周則升30.226基點，報3.16643厘。長息方面，六個月拆息升24.345基點，報3.23036厘，一年期則升13.53基點，報3.23393厘。港元匯價今日在7.7782-7.7952之間上落，最新報7.7789。資料來源：香港銀行公會