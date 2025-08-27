27/08/2025 11:38
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息升穿3厘創逾3個月高
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報3.2331厘，升41.846基點，是5月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.2731厘，升35.917基點，是5月7日後最高。
隔夜息報3.12357厘，升38.607基點；一周拆息升25.643基點，報3.16429厘，兩周則升30.226基點，報3.16643厘。長息方面，六個月拆息升24.345基點，報3.23036厘，一年期則升13.53基點，報3.23393厘。
港元匯價今日在7.7782-7.7952之間上落，最新報7.7789。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.12357
|+38.607
|一周
|3.16429
|+25.643
|兩周
|3.16643
|+30.226
|一個月
|3.2331
|+41.846
|兩個月
|3.23381
|+31.988
|三個月
|3.2731
|+35.917
|六個月
|3.23036
|+24.345
|一年
|3.23393
|+13.53
