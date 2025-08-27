27/08/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升80點報7.1108，創近10個月高
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1108，較上個交易日升80點子，創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測仍偏強約450點，上個交易日報7.1188。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1108
|-80.00
|1歐元/人民幣
|8.2924
|-56.00
|100日圓/人民幣
|4.8390
|+46.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|+13.50
|1英鎊/人民幣
|9.6082
|+1.00
|1澳元/人民幣
|4.6278
|+12.00
|1紐元/人民幣
|4.1759
|-22.00
|1新加坡/人民幣
|5.5464
|-55.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8667
|+77.00
|1加元/人民幣
|5.1535
|+9.00
|1人民幣/林吉特
|0.5912
|+15.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2527
|-343.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4740
|+46.00
|1人民幣/韓元
|195.3200
|+82.00