27/08/2025 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價近10個月高，即期開市升116點子

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1108，較上個交易日升80點子，創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測仍偏強約450點，監管層仍有意通過中間價釋放偏強信號，引導即期匯率擺脫僵局。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開116點子，報7.1505，上個交易日即期匯率收盤報7.1621。



美國總統特朗普意外宣布解雇美聯儲局理事庫克，引發市場對美聯儲局獨立性的擔憂以及未來鴿派偏向，美元指數因此承壓調整，美國短期公債收益率跌幅大於長債收益率，導致收益率曲線趨陡。



市場人士稱，雖然市場對美聯儲局獨立性擔憂上升，但法國也面臨政局動盪風險，預計短期美元調整空間也會受限，人民幣大概率延續區間震盪，等待更多的指引。(jq)