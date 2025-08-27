27/08/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌1點子，兩連跌，報7.1622

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1622，較上個交易日4時30分收盤價跌1點子，兩連跌，全日在7.1447至7.1627之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌99點子，報7.1634。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1108，較上個交易日升80點子，創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測仍偏強約450點，監管層仍有意通過中間價釋放偏強信號，引導即期匯率擺脫僵局。



交易員表示，近期人民幣中間價持續偏強，監管引導信號明確，做多人民幣的情緒逐漸回升；不過人行仍有意控制反彈節奏，避免升值走勢失控。



市場人士並指出，由於市場對美聯儲獨立性的擔憂不減，美債收益率曲線趨陡，美元/人民幣一年期掉期CNY1Y=CFXS今日盤中再度上行並刷新逾兩年高點。(jq)