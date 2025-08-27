27/08/2025 13:39

【聚焦人幣】財政部在港發125億人幣國債，平均接納價高於二級

《經濟通通訊社27日專訊》財政部今日在香港招標增發的2年、3年、5年和15年期人民幣國債，最低接納價分別為100.35元(人民幣．下同)、100.63元、100.80元和100.12元，平均接納價均高於二級市場買賣均價，其中15年期偏高幅度更為明顯。



香港金管局公告顯示，上述四個期限國債投標量分別為104.39億元、125.38億元、133.17億元和55.85億元；按發行規模規分別為30億元、40億元、40億元和15億元計算，對應認購倍數分別為3.48倍、3.13倍、3.33倍和3.72倍。



財政部今年將在香港分六期共發行680億元人民幣國債，維持近年來的增勢，同比增幅逾兩成；今日發行的是今年第四期人民幣國債，發行規模為125億元。(sl)