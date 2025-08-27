27/08/2025 09:42

【聚焦數據】內地7月規上工業利潤降幅大幅收窄至1.5%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額40203.5億元（人民幣．下同），同比下降1.7%，降幅較1-6月收窄0.1個百分點。7月，規模以上工業企業利潤同比下降1.5%，降幅較6月的4.3%收窄2.8個百分點，連續第二個月收窄。



*首7月國企利潤同比跌7.5%，私企增1.8%*



1-7月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額12823.4億元，同比下降7.5%；股份制企業實現利潤總額29742.5億元，下降2.8%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額10216.7億元，增長1.8%；私營企業實現利潤總額11183.7億元，增長1.8%。



1-7月，採礦業實現利潤總額4930.9億元，同比下降31.6%；製造業實現利潤總額30235.8億元，增長4.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5036.8億元，增長3.9%。



*首7月汽車製造業利潤增0.9%*



1-7月，主要行業中，農副食品加工業利潤同比增長14.5%，電氣機械和器材製造業增長11.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長6.7%，通用設備製造業增長6.4%，電力、熱力生產和供應業增長6.3%，專用設備製造業增長3.2%，汽車製造業增長0.9%，非金屬礦物製品業下降5.6%，紡織業下降6.5%，化學原料和化學製品製造業下降8.0%，石油和天然氣開採業下降12.6%，煤炭開採和洗選業下降55.2%，石油煤炭及其他燃料加工業同比減虧。



1-7月，規模以上工業企業實現營業收入78.07萬億元，同比增長2.3%；發生營業成本66.80萬億元，增長2.5%；營業收入利潤率為5.15%，同比下降0.21個百分點。



7月末，規模以上工業企業資產總計183.67萬億元，同比增長4.9%；負債合計106.26萬億元，增長5.1%；所有者權益合計77.41萬億元，增長4.6%；資產負債率為57.9%，同比上升0.2個百分點。(sl)