27/08/2025 10:00

【數據解讀】統計局：工業生產增長穩定，帶動企業利潤持續恢復

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額40203.5億元（人民幣．下同），同比下降1.7%，降幅較1-6月收窄0.1個百分點。7月，規模以上工業企業利潤同比下降1.5%，降幅較6月的4.3%收窄2.8個百分點，連續第二個月收窄。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，7月，規模以上工業生產保持穩定增長，促進物價水平合理回升系列政策逐步落地實施，帶動企業盈利水平持續恢復。



*7月企業毛利由降轉增，製造業企業利潤增速加快*



7月，規模以上工業企業營業收入同比增長0.9%，1-7月增長2.3%，今年以來營業收入持續增長，為企業盈利恢復創造有利條件。7月，規模以上工業企業利潤同比降幅收窄，1-7月利潤降幅亦收窄，企業盈利水平繼續好轉。從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，7月企業毛利潤由6月份下降1.3%轉為增長0.1%。



7月，製造業利潤同比增長6.8%，增速較6月份加快5.4個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增速較6月份加快3.6個百分點。從各板塊看，原材料製造業利潤由6月份下降5.0%轉為增長36.9%，其中鋼鐵、石油加工行業同比扭虧為盈，當月分別實現利潤總額180.9億元、34.6億元；消費品製造業下降4.7%，降幅較6月份收窄3.0個百分點。



*7月集成電路、半導體設備製造企業利潤倍增*



7月，高技術製造業利潤由6月份下降0.9%轉為增長18.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增速較6月份加快2.9個百分點，引領作用明顯。其中，航空航天器及設備製造行業利潤增長40.9%；集成電路製造、半導體器件專用設備製造、半導體分立器件製造等行業利潤分別增長176.1%、104.5%、27.1%。



*「兩新」政策帶動相關工業企業利潤大漲*



「兩新」政策實施以來成效明顯，帶動相關行業利潤增長較快。7月，電子和電工機械專用設備製造、通用零部件製造、食品飲料煙草及飼料生產專用設備製造等行業利潤快速增長，同比分別增長87.9%、15.3%、11.3%。計算機整機製造、智能無人飛行器製造、家用清潔衛生電器具製造等行業利潤分別增長124.2%、100.0%、29.7%。



*7月中型、小型工業企業利潤由降轉增*



此外，中小型企業利潤改善明顯，私營企業高於全國平均水平。7月，規模以上工業中型、小型企業利潤分別由6月份下降7.8%、9.7%轉為增長1.8%、0.5%，效益狀況改善較為明顯。私營企業當月利潤增長2.6%，高於全部規模以上工業企業平均水平4.1個百分點。



于衛寧表示，下階段，在外部環境不確定因素較多、國內市場需求仍顯不足、部分行業供求矛盾突出的背景下，要保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，進一步擴大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級，推動工業經濟持續健康發展。(sl)