27/08/2025 14:05

嘉信理財料美聯儲年內減息兩次，特朗普解僱庫克或致美元再下跌

《經濟通通訊社27日專訊》嘉信理財金融研究中心固定收益策略總監Collin Martin表示，美國就業市場似乎正在轉弱，特別是考慮到7月非農就業職位報告的修正數據。當這與持續高企的申領失業救濟人數、長期失業水平，以及令人擔憂的基於調查的就業指標結合來看，經濟下行風險已變得更加明顯。



他預計，年底前減息兩次似乎是有可能的，但高通脹可能會令聯儲局無法如市場現時預期般減息那麼多。



*特朗普宣布解僱庫克，或致美元再下跌*



他亦指，市場對聯儲局獨立性的信心現已成為焦點所在。美國總統特朗普宣布其已解僱聯儲局理事庫克(Lisa Cook)，但庫克表明特朗普無此權力。目前為止，市場反應冷靜，因為此舉似乎並無法律依據。但隨著投資者要求更高的風險溢價才願意投資美國，事件可能導致美元進一步下跌，以及債券孳息率上升。(jl)