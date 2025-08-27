27/08/2025 14:27

《本港樓市》7月樓價指數按月升0.42%，利嘉閣料8月將續升

《經濟通通訊社27日專訊》差餉物業估價署數據顯示，今年7月全港私人住宅樓價指數報287.9點，較6月286.7點，按月微升0.42%，連升4個月，按年則跌3.26%，今年首7個月累跌0.45%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入下半年，本港樓價續展升勢且升幅擴大，已確認整體樓市轉勢向好。他提及，今年7月份樓價升幅擴大，主要反映6月中旬至7月上旬有較多利好因素，當中低拆息環境繼續推動入市意欲，加上新盤銷情理想，不少外資行亦轉軚看好後市回升，故二手業主叫價相對企硬令樓價上升。



陳海潮預計，下次公布的8月份樓價指數仍會保持較大升勢，主要反映之前港股再次衝破25000點大關、本地經濟及旅客量均續回升，整體市況樂觀向好，樓價料再升1%。至於後市需進一步觀望新一份《施政報告》及緊接的美國議息結果，若有雙重好消息出台，樓市在第四季將更為看好，至於目前暫時維持全年樓價看升2%至4%的預測。



*租金指數按月升0.56%，陳海潮料全年租金升5%*



另外，7月份租金指數為196.3點，按月升0.56%，連升8個月；按年升1.29%；今年首7個月累升1.97%。



陳海潮展望，8月份續為租務旺季，租金有力再升約1%，9月亦料漲0.5%，第三季租金料可升2.1%，而全年則看升5%，勢衝破2019年8月200.1點的歷史高位。(jl)