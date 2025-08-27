27/08/2025 09:17

【關稅戰】亞市早盤油價上漲，對美國印度貿易協定的憧憬減弱

《經濟通通訊社27日專訊》油價周三（27日）在亞洲前市初段上漲，背景是對美國與印度達成關稅協議的憧憬減弱。近月紐約期油上漲0.3%，至每桶63.42美元；近月布蘭特期油上漲0.3%，至每桶67.41美元。



一名特朗普政府官員表示，美印兩國不太可能在華盛頓午夜前達成一項貿易協議，這意味著美國針對印度輸美商品的關稅料將在美東時間周三凌晨12:01上調一倍至50%。



澳新銀行研究部分析師在研究報告中表示：「投資者仍坐立不安，為回應印度購買俄羅斯原油而對印度施加額外關稅事宜給市場蒙上陰影。」



*莫迪四次拒絕與特朗普對話*



與此同時，《法蘭克福彙報》引述知情人士，表示特朗普近期曾四次嘗試與印度總理莫迪通話，但莫迪均拒絕對話。



該報認為，該跡象表明莫迪對美國加徵關稅，以及特朗普有關印度死亡經濟體的言論感到不滿。(rc)