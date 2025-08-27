27/08/2025 09:47

【外圍經濟】美國經濟數據趨軟，8月消費者信心回落至97.4

《經濟通通訊社27日專訊》最新美國經濟數據展現疲軟跡象。美國消費者信心在8月顯著轉弱。世界大型企業研究會公布，8月消費者信心指數回落至97.4，低於7月經修訂後的99.8，並創下自今年4月以來最低水平。



雖然數字略高於市場原先預測的96.5，但報告指出，消費者對未來6個月經濟展望的「預期指數」滑落，顯示家庭對經濟和就業的樂觀情緒有所減弱。同時，「現況指數」亦創下近5個月低點，顯示家庭對就業機會和收入增長的信心正在消退。



*美國7月耐用品訂單跌幅收窄*



此外，美國商務部公布的數據顯示，7月份美國耐用品訂單按月下跌2.8%，跌幅明顯小於市場預期的4.0%，且較6月份修正後9.4%的大幅下滑有所改善。



扣除波動較大的運輸設備訂單後，耐用品訂單按月增長1.1%，大幅優於預期的0.2%。扣除運輸的耐用品訂單同樣表現亮眼，按月增長1.1%，顯示企業投資活動持續回暖。



運輸設備仍成主要拖累因素，該類訂單按月下降9.7%，尤其是非國防飛機及零部件訂單連續兩月大幅縮減，7月份跌幅達32.7%。不過，運輸設備出貨量持續增加，表明產業仍在完成庫存消化。



*美國樓價6月按月跌0.2%*



美國房地產市場升勢於初夏進一步降溫。聯邦住房金融局(FHFA)最新公布，6月樓價指數報433.8，按年上升2.6%，但按月下跌0.2%，顯示樓價漲幅持續收窄。



同日公布的標普CoreLogic Case-Shiller全國樓價指數則錄得按年升幅1.9%，較5月的2.3%進一步回落，創2023年夏季以來最低增速。這已是美國樓價連續第五個月增速放緩。



市場人士指，受制於高企的按揭利率及長期偏高的樓價水平，美國今春房屋銷售錄得逾十年來最疲弱表現。需求放緩令部份地區庫存累積，業主為促成成交不得不調低叫價或提供讓步。然而，在紐約、邁阿密等供應有限的市場，買家競爭仍然激烈，局部地區價格依然堅挺。(rc)