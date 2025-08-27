27/08/2025 13:57

【ＡＩ】少年與ChatGPT聊天後自殺，父母起訴OpenAI

《經濟通通訊社27日專訊》美國加州一名16歲少年在接受ChatGPT的自殘指導後自殺身亡，其父母周二（26日）起訴OpenAI及其CEO奧特曼，稱該公司在去年推出GPT-4o版本時故意將利潤置於安全之上。



根據向三藩市州法院提交的訴訟，少年瑞恩(Adam Raine)在與ChatGPT討論自殺幾個月後，於今年4月11日自殺身亡。



*聊天機械人教寫遺書*



瑞恩的父母在訴狀中聲稱，聊天機械人證實瑞恩的自殺想法，提供致命的自殘方法詳細信息，並指導他如何從父母的酒櫃裏偷取酒精，以及隱藏自殺未遂的證據。ChatGPT甚至提出要起草一份遺書。



該訴訟試圖讓OpenAI對非正常死亡和違反產品安全法負責，並尋求未指明具體金額的金錢賠償。OpenAI的發言人表示，該公司對瑞恩的去世感到悲傷，並指出ChatGPT包括引導人們撥打危機求助熱線等保障措施。



*OpenAI發言人：長期互動不可靠*



不過，發言人承認：「雖然這些保障措施在共同的、短暫的交流中效果最好，但隨著時間的推移，我們了解到，在長時間的互動中，有時會變得不那麼可靠，因為模型的部分安全培訓可能會下降。」他表示OpenAI將繼續改進保障措施。(rc)