27/08/2025 07:54
紫金礦業(2899)中期盈利233億人幣升54%，派息22分
《經濟通通訊社27日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至6月30日止中期盈利232.92億元（人民幣．下同），升54.41%，每股盈利87.7分，派中期股息每股22分。
該集團指，收入1677.1億元，升11.5%，綜合毛利率23.75%，增加4.6個百分點，其中整體礦產品毛利率同比增加3個百分點，至60.23%。主要原因是金屬銷售價格同比上漲，以及噸礦付現成本得到有效管理。礦產銅57萬噸，增長9%；礦產金41噸，增長16%，礦產銀224噸，增長6%；礦產鋅20萬噸，當量碳酸鋰7315噸。(wh)
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
該集團指，收入1677.1億元，升11.5%，綜合毛利率23.75%，增加4.6個百分點，其中整體礦產品毛利率同比增加3個百分點，至60.23%。主要原因是金屬銷售價格同比上漲，以及噸礦付現成本得到有效管理。礦產銅57萬噸，增長9%；礦產金41噸，增長16%，礦產銀224噸，增長6%；礦產鋅20萬噸，當量碳酸鋰7315噸。(wh)
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告