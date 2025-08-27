27/08/2025 07:57

靈寶黃金(3330)中期賺6.6億人幣升逾3倍派息16.4分

《經濟通通訊社27日專訊》靈寶黃金(03330)公布，截至6月30日止中期盈利6.6億元（人民幣．下同），升3.4倍，每股盈利52.33分，派中期股息每股16.4分。



該集團指，收入77.9億元，升82%，因金錠產量增加，且得益於黃金銷售價格同比上，毛利11.4億元，升1.8倍，毛利率升5.09個百分點，至14.61%，因南山分公司、興源公司、富金公司毛利增加及冶煉分部錄得收益。生產金錠約1.08萬公斤，增加約2870公斤，主要原因為緊抓市場機遇，高效組織生產，釋放產能效能，提高礦山產金量，同時增加合質金生產數量，合併導致金錠產量增加。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告