28/08/2025 16:58

《外圍焦點》美國公布次季個人消費等數據

《經濟通通訊社28日專訊》科技七巨企的最後一家英偉達(US.NVDA)公布業績前，華爾街交易員昨日推動美股走高，其中標普500指數再創盤中及收市新高。道指收市升147.16點或0.32%，報45565.23點；標普500指數升15.46點或0.24%，報6481.4點；納指升45.87點或0.21%，報21590.14點。港股方面，恒生指數收市報24998，跌202點或0.8%，成交3915億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布8月消費者信心指數。今晚8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.8%降至2%；第二季個人消費料由0.5%升上1.6%；連續申請失業救濟金人數料由197.2萬降至196.6萬；首次申請失業救濟金人數料由23.5萬降至23萬。10:00pm，美國公布7月成屋待完成銷售，月率跌幅料由0.8%收窄至0.2%。11:00pm，美國公布8月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持於1。



在美國，今日公布業績的公司有：微牛(US.BULL)、車車科技(US.CCG)、泛華金融(US.CNF)、極光(US.JG)、理想汽車(US.LI)等。(wa)