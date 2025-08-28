28/08/2025 09:26

【特朗普新政】特朗普炮轟索羅斯父子，稱其涉嫌「撐暴」應被起訴

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普周三（27日）發文炮轟索羅斯父子，稱兩人涉嫌支持「暴力抗議，及其他更多行為」，應被控敲詐勒索罪，但他沒有提供佐證。



特朗普在一則社交媒體帖子中，警告索羅斯父子：「小心點，我們在盯著你們！」他又稱：「我們不會再允許這些瘋子撕裂美國，不給他們任何呼吸和自由的機會。索羅斯和他身邊那群瘋子對我們國家造成了巨大傷害！」



但帖文未說明索羅斯是否正在被調查，也未指明抗議活動具體為何。索羅斯創立的「開放社會基金會」發表聲明，稱這些指控「駭人聽聞且虛假」，否認對暴力抗議提供任何支持或資金。



索羅斯的兒子亞歷克斯擔任該基金會董事會主席。美國司法部暫未就特朗普的言論發表回應。(jf)