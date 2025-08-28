28/08/2025 15:30

【特朗普新政】白宮炒疾控中心主任，引發部門高官離職抗議

《經濟通通訊社28日專訊》白宮周三（27日）晚間宣布，解除上任僅一個月的疾病控制與預防中心(CDC)主任莫納雷斯(Susan Monarez)職務。消息傳出後，CDC數名高級官員隨即辭職，令該公共衛生機構陷入人事動蕩。



莫納雷斯上任不足一個月，與衛生與公共服務部部長小甘迺迪在疫苗政策等問題上發生沖突。據知情官員透露，白宮以莫納雷斯拒絕辭職為由，直接將其免職。莫納雷斯的律師則回應稱，只有總統本人才能罷免CDC主任，此舉「法律依據不足」。



包括首席醫療官豪里(Debra Houry)、免疫與呼吸疾病中心主任達斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)在內的三名CDC高官，當天遞交辭呈。豪里在內部郵件中強調，科學不應受到政治干預，並直指虛假信息和風險誇大已導致生命損失。



莫納雷斯擁有威斯康星大學麥迪遜分校微生物與免疫學博士學位，曾任美國高級健康研究計劃局(ARPA-H)副局長。她是70多年來首位沒有醫學學位的CDC主任。今年7月，她在參議院以微弱優勢獲確認。



CDC近期遭遇信任危機：亞特蘭大總部上月遭一名反對疫苗的槍手襲擊，造成一名警官遇難、數棟大樓受損，重挫員工士氣。數百名現任與前任公共衛生官員在聯名信中警告，隨著政治化和錯誤信息蔓延，美國公共衛生體系正被削弱。(jf)