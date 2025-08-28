28/08/2025 08:49

【開市Ｇｏ】美短債息四個月低，中美貿易擬秋季會晤，美團盈利挫

2025年8月28日【要聞盤點】



1、美股三大指數全線收高，其中標普500指數再創盤中及收市新高，反映投資者對市場前景保持樂觀。市場焦點集中於英偉達(US.NVDA)即將發布的季度業績，該公司季績表現被視為判斷當前科技股升勢能否延續的重要指標。道指收市升147.16點，或0.32%，報45565.23點；標普500指數升15.46點，或0.24%，報6481.4點，標指盤中一度觸及6487.03點的歷史高位；納指升45.87點，或0.21%，報21590.14點。中國金龍指數跌206點。日經期貨截至上午7時50分。



2、美國債市持續走強，對利率高度敏感的2年期國債孳息率跌至近四個月新低，帶動孳息率曲線趨陡。市場焦點集中於聯儲局未來政策動向，因投資者正在消化來自經濟數據轉弱，鮑威爾的鴿派訊號，以及總統特朗普推動更多傾向寬鬆的政策人事任命。



3、紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯強調，聯儲局9月會議是否啟動減息，關鍵仍取決於即將公布的通脹及就業數據。



4、特許公認會計師公會（ACCA）香港分會就9月《施政報告》提出11項建議，涵蓋改革創新、提振經濟及改善民生三大方向。其中包括建議將「新資本投資者入境計劃」（CIES）中住宅物業投資額上限提高至2500萬元，以刺激樓市並吸引更多投資者參與。



5、中國證監會發布通知，奇瑞汽車境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通過。該公司擬在港交所發行不超過6.99億股境外上市普通股，同時18名股東將所持合計約20.16億股境內未上市股份轉為境外上市股份，於港交所流通。



6、商務部與江蘇省人民政府聯合印發《中國（江蘇）自由貿易試驗區生物醫藥全產業鏈開放創新發展方案》，要求支持符合條件的生物醫藥創新企業在創業板、科創板、北交所上市及新三板掛牌，並鼓勵發行公司信用類債券融資。同時推動產業投資基金、創業投資基金設立生物醫藥子基金，支持符合條件的產業園項目發行基礎設施REITs及不動產信托資產支持票據，並建立市場化研發攻關風險保險補償機制。



7、美國財長貝桑表示，與中國的貿易談判一切選項皆在談判桌上，並計劃於10月底或11月初與中國對等官員舉行新一輪會晤。



8、波音(US.BA)防務部門與國際機械師及航空航天工人協會(IAM)之間的合約談判再度陷入僵局。工會表示，波音已正式通知工會，必須待勞動節假期結束後，才會重啟在聖路易斯地區的談判，且現時尚未落實會面日期。



9、越南科技部最新聲明指出，亞馬遜(US.AMZN)已於本周在河內與官員會談後，積極推動Kuiper低地球軌道衛星網絡在越南發展。





【焦點股】



美團(03690)

- 第二季經調整盈利跌89%至15億元人民幣，遠遜市場預期



蒙牛乳業(02319)

- 中期盈利21億元人民幣跌16%，不派息，續回購股份



藥明康德(02359)

- 完成10億元人民幣回購1186萬A股



中國人壽(02628)

- 中期純利升6.9%至409.3億元人民幣，派息23.8分人民幣



人保(01339)

- 中期純利升14%至266.7億人幣，派息7.5分人幣



富力地產(02777)

- 中期虧損擴至41億元人民幣，不派息



中海油(00883)

- 中期純利跌12.8%，派息0.73港元



中信銀行(00998)

- 中期盈利365億元人民幣升3%，派息18.8分人民幣



信置(00083)

- 全年純利跌8.7%至40.2億港元，派息43仙



電視廣播(00511)

- 中期虧損收窄至1.1億港元，預計全年扭虧為盈



新奧能源(02688)

- 中期純利跌5.6%至24.3億元人民幣，派息維持65港仙



中廣核電力(01816)

- 中期盈利60億元人民幣跌16%，不派息

- 斥94億元人民幣向控股股東購4家核電業務公司



中國信達(01359)

- 中期盈利23億元人民幣升6%，不派息



中集集團(02039)

- 中期盈利13億元人民幣升48%，不派息



佳鑫國際(02215)

- 超購2041倍，一手分配率1%，暗盤升1倍



中芯(00981)、百濟神州(06160)、理想汽車(02015)、海爾智家(06690)

- 今日公布中期業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.05%，報63.79美元/桶



布倫特期油下跌0.01%，報67.20美元/桶



黃金現貨升0.82%，報3398.26美元/盎司



黃金期貨升18.90%，報3451.90美元/盎司