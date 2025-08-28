24,996.74
-205.02
(-0.81%)
25,001
-189
(-0.75%)
高水4
8,915.07
-105.19
(-1.17%)
5,640.93
-56.60
(-0.99%)
3,769.26億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,071.4400
+1,809.4300
(1.626%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0950
英鎊最佳客戶買入價
10.5420
日圓最佳客戶買入價
5.3033
即市人氣股
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,395.3800
-0.2700
-0.008%
XAG 白銀現貨
38.8930
+0.2830
+0.733%
更新：28/08/2025 15:55
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,071.44
+1,809.43
+1.626%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,585.1600
+78.4500
+1.741%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.8711
+0.0202
+2.374%
更新：28/08/2025 15:55
