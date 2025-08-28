28/08/2025 11:45

【ＡＩ】百度千帆企業級AI開發平台發布4.0新版本

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》2025百度雲智大會在京舉行，百度智能雲千帆平台正式升級到4.0全新版本，打造以Agent為核心的一站式企業級服務平台，為開發者提供Agent開發所需要的模型、Agent編排、數據和企業級服務等能力。



模型服務上，模型庫提供超過150個模型，其中包括近期上線的百度自研視頻生成模型--蒸汽機；新增千帆慧金金融行業模型、千帆視覺理解模型等一批定制專精模型；發布模型精調新方法--RFT（強化反饋精調）工具鏈。



Agent編排框架上，千帆Agent服務平台的RAG，升級至多模態RAG；千帆企業級MCP服務變得更廣泛、更深入，包括了百度獨有的AI搜索MCP Server等核心組件；推出多智能體協作模式。數據上，千帆數據智能服務平台全面升級一站式多模態數據管理和處理能力，以最低成本，最大化數據價值。企業級服務能力上，千帆4.0可以實現關鍵指標、鏈路、日誌的全鏈路檢測。