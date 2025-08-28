28/08/2025 15:26

【關稅戰】商務部：李成鋼訪問加拿大後率團前往華盛頓會見美官員

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》商務部今天舉行新聞發布會，介紹近期商務領域重點工作有關情況並答記者問。商務部發言人何咏前介紹，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼率團於24日至27日訪問加拿大，與加方共同主持召開中加經貿聯委會，之後李成鋼一行將赴美國華盛頓會見美方相關官員。中方願與美方一道，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，通過平等對話協商解決問題，共同維護中美經貿關係健康穩定可持續發展。



26日，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼與加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特在加拿大渥太華共同主持召開第28屆中加經貿聯委會。雙方就改善和發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、推進務實經貿合作等進行了坦誠、務實和建設性的溝通交流。雙方同意，繼續發揮中加經貿聯委會機制平台作用，通過後續溝通交流，在經貿領域不斷積累積極成果，推動中加經貿關系健康、穩定、可持續發展。