28/08/2025 15:50

國泰君安國際推加密貨幣交易服務，專業投資者可買美元穩定幣等

《經濟通通訊社28日專訊》國泰君安國際(01788)宣布，向客戶推出加密貨幣交易服務，可即時交易包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、雪崩幣(AVAX)、Chainlink(LINK)及Solana(SOL)等幣種；具備專業投資者資格的客戶，則可進一步選擇交易瑞波幣(XRP)、泰達幣(USDT)、美元穩定幣(USDC)等產品。



客戶也可以使用國泰君安證券（香港）的證券交易服務，例如可選擇把未投入加密貨幣市場的閑置資金配置於國泰君安國際「匯財寶」計劃中，實現閑置資金持續增值，提升整體投資回報率。



國泰君安國際行政總裁兼執行董事祁海英表示，境外投資者對於合規數字資產交易服務需求不斷增加，該行推出的數字資產交易服務不僅提供流暢的交易體驗，更透過創新科技將合規性、安全性與功能性深度融合，致力為香港數字金融發展樹立新標桿。隨著數字資產監管框架日益完善，將持續擴充交易幣種與功能，未來計劃推出更多數字資產進階服務，全方位滿足客戶不同的需求。



國泰君安國際今年6月獲證監會批准，將第1類（證券交易）受規管活動牌照，升級為可提供虛擬資產交易服務，客戶將可在國泰君安國際平台直接交易加密貨幣及穩定幣等虛擬資產。(bi)