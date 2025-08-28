28/08/2025 19:56

《再戰明天》美國公布個人消費等數據，阿里比亞迪及多家內銀公布業績

《經濟通通訊社28日專訊》美國公布個人消費等數據，及阿里比亞迪及多家內銀公布業績，料為周五（29日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，德國公布CPI*



各國重要經濟活動方面，印度總理莫迪訪問日本，並與日本首相石破茂會面（至30日）。周五本港時間8:30am，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表講話。5:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布7月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布7月工業生產，年率料由4.4%逆轉至下滑0.6%，月率料由2.1%逆轉至下滑1.1%；7月零售銷售月率料由0.9%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由1.9%收窄至1.6%。1:00pm，日本公布7月新屋動工，年率跌幅料由15.6%收窄至9.8%；8月消費者信心指數料由33.7升至34.2。2:00pm，德國公布7月進口物價，月率料下滑0.3%，年率跌幅料由1.4%收窄至1.2%；7月零售銷售月率料維持不變。4:30pm，香港公布7月貨幣供應M1；7月貨幣供應M2；7月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布8月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2%擴大至2.1%。8:30pm，美國公布7月個人消費，料由0.3%升上0.5%；7月個人所得料由0.3%升上0.4%；7月批發庫存月率升幅料由0.1%擴大至0.2%。9:45pm，美國公布8月芝加哥採購經理人指數，料由47.1降至46.5。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由61.7降至58.6。



在本港，明日公布業績的公司有:招商局港口(00144)、中信股份(00267)、比亞迪電子(00285)、美的集團(00300)、山高控股(00412)、中國中藥(00570)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、中國神華(01088)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、極兔速遞-W(01519)、郵儲銀行(01658)、中銀香港(02388)、交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)、阿里巴巴-W(09988)等。(wa)