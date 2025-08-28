28/08/2025 14:39

中信銀行：料銀行業淨息差下降速度將逐步放緩

《經濟通通訊社28日專訊》中信銀行(00998)(滬:601988)行長蘆葦在中期業績發布會表示，預計銀行業淨息差的下降速度將逐步放緩，並指利率下行的環境下，銀行息差仍有收窄的壓力，目前資產價格仍在低位運行，存量高收益資產的逐步到期將繼續帶動銀行的資產收益率下行，導致息差仍有下行壓力。但「反內捲」政策和息差中性的貨幣政策，將推動銀行業的淨息差逐步趨穩。



蘆葦表示，今年以來政府出台有利於規範銀行業有序競爭的政策，引導銀行業把握好金融支持實體經濟機遇，保持自身健康發展。同時，央行也推動了存在著對稱的降息，貨幣政策傳導效應進一步提升，有利於銀行進一步壓降負債成本。



蘆葦提及，全力優化資產負債結構，加快結算能力建設，堅持穩息差的經營主題，保持行業相對優勢蘆葦表示，將繼續全力支持信貸投放，力爭票據貼現規模保持低位，帶動全年淨息差進一步改善；而存款堅持量價平衡的發展原則，持續優化存款結構，不斷深化領先的交易結算銀行建設，穩住活期存款規模，同時繼續嚴控資源性存款規模，按照匹配活期增量的原則進行安排。(bn)