25,002.54
-199.22
(-0.79%)
25,001
-189
(-0.75%)
低水2
8,916.98
-103.28
(-1.14%)
5,642.51
-55.02
(-0.97%)
3,774.34億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,081.3600
+1,819.3500
(1.635%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0950
英鎊最佳客戶買入價
10.5420
日圓最佳客戶買入價
5.3033
即時更新：28/08/2025 15:55
半日數據，更新：28/08/2025 12:40
資料由Binance提供
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,081.36
+1,819.35
+1.635%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,584.7500
+78.0400
+1.732%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
563.0000
+12.8000
+2.326%
更新：28/08/2025 15:56
即將公佈經濟數據
歐元區-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
28/08/2025 16:00
前值
3.30%
市場預測
3.50%
意大利-消費者信心指數
即將公佈
28/08/2025 16:00
前值
97.20
市場預測
97.30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
4.26%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：27/08/2025 16:15
