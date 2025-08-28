28/08/2025 11:40

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.98226 +85.869 一周 3.70548 +54.119 兩周 3.64774 +48.131 一個月 3.30649 +7.339 兩個月 3.30649 +7.268 三個月 3.3072 +3.41 六個月 3.26524 +3.488 一年 3.30363 +6.97

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報3.30649厘，升7.339基點，連升3日，是5月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.3072厘，升3.41基點，是5月7日後最高。隔夜息報3.98226厘，升85.869基點，是5月2日後最高；一周拆息升54.119基點，報3.70548厘，兩周則升48.131基點，報3.64774厘。長息方面，六個月拆息升3.488基點，報3.26524厘，一年期則升6.97基點，報3.30363厘。港元匯價今日在7.7835-7.7943之間上落，最新報7.7918。資料來源：香港銀行公會