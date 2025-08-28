28/08/2025 11:40
《港元利率》一個月拆息高見3.3厘連升三日，隔夜息升85基點
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報3.30649厘，升7.339基點，連升3日，是5月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.3072厘，升3.41基點，是5月7日後最高。
隔夜息報3.98226厘，升85.869基點，是5月2日後最高；一周拆息升54.119基點，報3.70548厘，兩周則升48.131基點，報3.64774厘。長息方面，六個月拆息升3.488基點，報3.26524厘，一年期則升6.97基點，報3.30363厘。
港元匯價今日在7.7835-7.7943之間上落，最新報7.7918。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.98226厘，升85.869基點，是5月2日後最高；一周拆息升54.119基點，報3.70548厘，兩周則升48.131基點，報3.64774厘。長息方面，六個月拆息升3.488基點，報3.26524厘，一年期則升6.97基點，報3.30363厘。
港元匯價今日在7.7835-7.7943之間上落，最新報7.7918。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.98226
|+85.869
|一周
|3.70548
|+54.119
|兩周
|3.64774
|+48.131
|一個月
|3.30649
|+7.339
|兩個月
|3.30649
|+7.268
|三個月
|3.3072
|+3.41
|六個月
|3.26524
|+3.488
|一年
|3.30363
|+6.97
資料來源：香港銀行公會