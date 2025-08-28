24,998.82
-202.94
(-0.81%)
25,052
+146
(+0.59%)
高水53
8,916.93
-103.33
(-1.15%)
5,644.02
-53.51
(-0.94%)
3,914.88億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
112,801.6300
+1,539.6200
(1.384%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0929
歐元最佳客戶買入價
9.0942
英鎊最佳客戶買入價
10.5414
日圓最佳客戶買入價
5.3079
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
24,998.82
-202.94
(-0.81%)
期指(夜)
高水53
25,052
+146
(+0.59%)
國企指數
8,916.93
-103.33
(-1.15%)
科技指數
5,644.02
-53.51
(-0.94%)
大市成交
3,914.88億
股票
3,713.34億
(94.852%)
窩輪
85.50億
(2.184%)
牛熊證
116.05億
(2.964%)
即時更新：28/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,623.36億
主板賣空
643.55億
(17.761%)
更新：28/08/2025 16:59
上証指數
成交：12,651.86億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
滬深300
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
深証成指
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
MSCI中國A50
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
比特幣
資料由Binance提供
112,801.6300
+1,539.6200
(1.384%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0918
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0929
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0942
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5414
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3079
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的應用:醫案分析(上)
中醫養生 中醫話

中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的應用:醫案分析(上)
開市Good Morning

美國、歐盟達成貿易協議！港股本周業績期兼期結 有何部署策略？阿里、百度AI業務又有新進展？
狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚
世事政情 政經范局

狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00981 中芯國際00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
南韓-工業生產(年率)
即將公佈
29/08/2025 07:00
前值
1.60%
市場預測
3.90%
南韓-工業生產(月率)
即將公佈
29/08/2025 07:00
前值
1.60%
市場預測
0.20%
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6699
電匯客戶賣出
5.6540
更新：28/08/2025 23:20:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處