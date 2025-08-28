28/08/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升45點報7.1063，續創近十個月高
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1063，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，上個交易日報7.1108。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1063
|-45.00
|1歐元/人民幣
|8.2915
|-9.00
|100日圓/人民幣
|4.8394
|+4.00
|1港元/人民幣
|0.9127
|-3.20
|1英鎊/人民幣
|9.6155
|+73.00
|1澳元/人民幣
|4.6374
|+96.00
|1紐元/人民幣
|4.1769
|+10.00
|1新加坡/人民幣
|5.5421
|-43.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8803
|+136.00
|1加元/人民幣
|5.1682
|+147.00
|1人民幣/林吉特
|0.5934
|+22.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2408
|-119.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4856
|+116.00
|1人民幣/韓元
|195.1400
|-18.00