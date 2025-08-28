28/08/2025 08:39

【關稅戰】英偉達次季沒對華售H20芯片，未來或付運50億美元

《經濟通通訊社28日專訊》美國人工智能(AI)芯片業龍頭英偉達(Nvidia)(US.NVDA)在季度業績報告中披露，第二季沒有向中國銷售H20芯片，但向中國以外的客戶釋放價值1.8億美元的H20庫存，使集團期內的銷售受益。集團同時預計，可能會向中國付運總值20億至50億美元的H20芯片。



英偉達行政總裁黃仁勳在分析員業績電話會議上稱，希望向中國市場銷售更新的芯片，中國市場年增長約50%，今年可能帶來500億美元的商機。



英偉達早前獲得華府許可，可將H20芯片銷往中國。惟中國據報敦促科企避免使用H20，官媒稱H20對中國來說不安全，要警惕芯片有「後門」。英偉達多次強調，H20芯片並沒「後門」，不過，市場傳英偉達已指示供應商停止有關H20的生產。(ry)