28/08/2025 09:50

【ＡＩ】英媒：中國計劃明年將AI芯片產量提高兩倍

《經濟通通訊社28日專訊》英國《金融時報》報道稱，中國芯片製造商正尋求在2026年將人工智能(AI)芯片產量提高兩倍，以減少對英偉達(Nvidia)的依賴。



該報援引熟悉內情人士稱，一座專門替華為生產AI芯片的工廠預定最快今年底投產，另有兩家工廠預計明年啟用。這些工廠旨在專門支持華為，但它們的所有權仍不清楚。不過，華為回覆《金融時報》，它沒有設立自有工廠的計劃。



據報，這三家工廠的總產量可能超過中國芯片製造龍頭中芯國際(00981)(滬:688981)類似生產線的現有產能。報道還稱，中芯計劃明年將7納米芯片的產能提高1倍，這類芯片目前最大客戶正是華為。



中國政府正加快推動國產AI芯片發展，一些公司正在開發可與英偉達H20性能相媲美的芯片。中國近期已對H20的安全性表示擔憂。(ry)