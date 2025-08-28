28/08/2025 14:28

【關稅戰】「去美國化」持續，中國自美進口能源趨於零

《經濟通通訊社28日專訊》外媒發現，美國總統特朗普第二任期，中國從美國進口的主要能源資源已幾乎為零。7月中國從美國進口的原油、液化天然氣(LNG)、煤炭三類主要能源資源，總量低於1噸，為2019年12月以來的最低。分析指，中美貿易摩擦背景下，中國將能源採購來源地改成了俄羅斯等其他國家，中國此次能源「去美國化」有可能長期持續。



「日經中文網」報道，調查公司CEIC引述中國國家統計局數據顯示，自3月起從美國進口LNG為零，自6月起原油進口為零，最新的7月數據同樣為零。煤炭（含鋼鐵用煤炭）方面，中國原先每月從美國進口約135萬噸，5月以後驟減至不足1噸。



此次不是中國首次停止進口美國能源。在特朗普第一任期、中美摩擦加劇的2019年底，這三類能源資源的進口量也曾一度降至零。但在隔年（2020年）中美簽署了緩解貿易戰緊張局勢的第一階段協定後就迅速恢復。



*中美談判陷僵局，「去美國化」政策料長期持續*



報道指，此次中國的能源「去美國化」動向有可能會長期持續。原因一是當前中美貿易談判處於僵持狀態，二是2022年俄烏戰爭爆發後，中國強化能源保障，增加進口來源的多元化。



CEIC的數據顯示，7月中國的天然氣產量為216億立方米，年增7.6%，透過與俄羅斯和中亞連接的管道進口的天然氣為520萬噸，年增4.8%。同月，中國從俄羅斯進口的原油量年增16.8%。



報道引述丸紅經濟研究所高級主任研究員李雪連指出，能夠從俄羅斯購買低價原油和管道天然氣的中國，對購買LNG等高價資源的意願有所下降。這成為抑制亞洲LNG價格上漲的因素。(ry)