28/08/2025 15:58

【關稅戰】墨西哥擬提高對華關稅，京：反對在他人脅迫下對華設限

《經濟通通訊社28日專訊》墨西哥擬提高對中國產品關稅，中國外交部發言人郭嘉昆今天回應稱，中方堅決反對在他人脅迫下以各種名目對華設限，損害中方正當權益。相信有關國家將堅持獨立自主，妥善處理相關問題。



郭嘉昆補充，墨西哥是中國在拉美的第二大貿易夥伴，中國是墨西哥第三大出口目的地國，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。



早前《彭博》援引知情人士的消息，墨西哥政府計劃在下月公布的2026年預算提案中提高對中國進口商品的關稅，涵蓋汽車、紡織品和塑料等產品。



另外，根據美國政府擬議的新規定，會將中國記者的簽證期限限制在90天並允許延期。郭嘉昆表示，加強人文交流符合兩國共同利益。中方反對美方針對特定國家採取的歧視性做法。(ry)