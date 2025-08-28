25,003.48
-198.28
(-0.79%)
25,002
-188
(-0.75%)
低水1
8,917.66
-102.60
(-1.14%)
5,642.66
-54.87
(-0.96%)
3,791.19億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,071.4400
+1,809.4300
(1.626%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0950
英鎊最佳客戶買入價
10.5420
日圓最佳客戶買入價
5.3033
即時更新：28/08/2025 15:57
半日數據，更新：28/08/2025 12:40
資料由Binance提供
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,071.44
+1,809.43
+1.626%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,585.1600
+78.4500
+1.741%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.8711
+0.0202
+2.374%
更新：28/08/2025 15:55
最新重要數據
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.80%
公佈日期
27/08/2025 09:30
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
25/08/2025 13:00
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
22/08/2025 16:00
